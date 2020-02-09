Глава европейской дипломатии извинился перед климатическими активистами

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель принес извинения юным активистам, выступающим за сохранение климата. "Я хочу извиниться перед всеми, кто, возможно, почувствовал себя оскорбленным моей неуместной репликой о важном молодежном движении, борющимся с изменениями климата", - написал глава европейской дипломатии в своем Twitter.

Накануне Боррель поставил под сомнения серьезность намерений молодых активистов остановить изменения климата, назвав это "синдромом Греты". "Интересно, молодые люди, выходящие на улицы Берлина с требованием принять меры против изменения климата, осознают стоимость этих мер? И готовы ли они снизить свой уровень жизни, чтобы выплатить компенсации польским шахтерам? Потому что если мы будем по настоящему бороться с изменениями климата, эти люди потеряют потеряют свои рабочие места и потребуется поддержка", - приводит его слова агентство dpa.

Высказывания главы европейского внешнеполитического ведомства вызвали волну возмущения. Фракция "Зеленые – Европейский свободный альянс" заявила 7 февраля в своем Twitter, что "подобные высказывания для представителя Евросоюза неприемлемы". Чуть позже сам Боррель написал в Twitter, что полностью поддерживает молодежное движение, борющееся против изменений климата, которое "вдохновляет политиков и общество".