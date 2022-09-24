Глава Евросовета призвал Совбез ООН лишить Россию права вето
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Если постоянный член Совета Безопасности ООН начинает войну против другого государства, он должен быть исключен из СБ автоматически. Об этом заявил глава Совета Европы Шарль Мишель в ходе выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Когда постоянный член Совета Безопасности ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, его исключение из Совета Безопасности должно происходить автоматически", — сказал он.

По словам политика, использование права вето должно быть исключением, а сейчас это стало правилом, "и это нужно срочно менять".

Напомним, пять постоянных членов Совбеза ООН — Китай, США, Франция, Британия и Россия — имеют право вето на резолюции, обязательные для выполнения государствами-членами. Этой привилегией активно пользуется Москва в вопросах войны в Украине.

Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США хотят реформировать Совбез ООН и планируют приложить к этому максимум усилий.

Также к реформе ООН призывают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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