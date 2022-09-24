Глава Евросовета призвал Совбез ООН лишить Россию права вето

Если постоянный член Совета Безопасности ООН начинает войну против другого государства, он должен быть исключен из СБ автоматически. Об этом заявил глава Совета Европы Шарль Мишель в ходе выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Когда постоянный член Совета Безопасности ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, его исключение из Совета Безопасности должно происходить автоматически", — сказал он.

По словам политика, использование права вето должно быть исключением, а сейчас это стало правилом, "и это нужно срочно менять".

Напомним, пять постоянных членов Совбеза ООН — Китай, США, Франция, Британия и Россия — имеют право вето на резолюции, обязательные для выполнения государствами-членами. Этой привилегией активно пользуется Москва в вопросах войны в Украине.

Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США хотят реформировать Совбез ООН и планируют приложить к этому максимум усилий.



Также к реформе ООН призывают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.