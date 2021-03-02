Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе визита в Украине затронул тему Донбасса и России

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель во вторник, 2 марта, начал свой двухдневный визит в Украину с посещения Донбасса. Его самолет приземлился в Харькове, откуда Мишель прибыл в прифронтовой город Счастье, Луганской области. Здесь он ознакомился с реализацией проектов, которые финансирует ЕС, и с ситуацией в регионе.

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Председатель Евросовета призвал официальный Киев продолжить судебную реформу и борьбу с коррупцией.

Брюссель призывает Киев продолжить реформы

"Вы можете рассчитывать и полагаться на постоянную поддержку со стороны Европейского Союза, поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Мы считаем, что все должны признавать международно признанные границы (Украины. — Ред.)", — обратился к украинцам Шарль Мишель, прибыв в Счастье. Он пообещал нарастить финансовую поддержку Украине в ответ на высказанное во время Евромайдана 2014 года стремление украинского народа к евроинтеграции. Мишель напомнил о 600 миллионах евро помощи, которую ЕС предоставил Украине в последние годы, и назвал это "самой большой помощью странам-партнерам ЕС, которые не являются членами Евросоюза".

Председатель Европейского Совета отметил прогресс в проведении реформ и борьбе с коррупцией, который, по его словам, произошел за время правления президента Украины Владимира Зеленского. В то же время Мишель отметил, что в этих областях надо еще многое сделать. "Украинские граждане заслуживают судебную систему, уважающую правосудие, применяющую его на практике и демонстрирующую, что нет никакой безнаказанности для преступников. Это имеет наивысший вес с точки зрения улучшения условий для бизнеса и инвестиций в Украину", — сказал Мишель. Он пообещал, что ЕС будет оказывать Киеву в этом вопросе консультативную и финансовую помощь, а также публичную поддержку.

Мишель побывал практически на фронте

Сразу после этих заявлений, с которыми Мишель обратился к участникам форума "Украина 30" по видеосвязи, он в сопровождении президента Зеленского встретился с представителями международных гуманитарных миссий и посетил контрольный пункт "Счастье" на линии разграничения с пророссийскими боевиками так называемой "ЛНР". Мишель и Зеленский также осмотрели мобильный Центр предоставления административных услуг у контрольного пункта, появившийся в рамках деятельности Программы развития ООН.

Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассказали Мишелю и Зеленскому о проектах социальной адаптации внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. А работники миссии Международного комитета Красного Креста — о гуманитарных инициативах по защите пожилых людей, проживающих на линии размежевания. Эксперты Danish Demining Group и HALO Trust, занимающиеся разминированием территорий, отметили ускорение этой работы после вступления в силу закона Украины о противоминной деятельности.

После ознакомления с ситуацией в городе Счастье Зеленский и Мишель дали пресс-конференцию, на которой президент Украины поблагодарил европейского гостя за посещение Донбасса. Украинский президент выразил надежду, что ЕС усилит санкционное давление на Россию с тем, чтобы заставить ее выполнять минские соглашения и вынудить "освобождение оккупированных территорий дипломатическим путем". Зеленский пожаловался на "провокации со стороны незаконных вооруженных формирований" и напомнил, что вследствие них за последние 10 дней Украина потеряла двух воинов. "Убежден, что Европейский Совет под председательством Шарля Мишеля конце этого месяца займет жесткую позицию в отношении агрессии против Украины", — заявил Зеленский.

Россия — "часть конфликта на Донбассе"

В свою очередь, Шарль Мишель отметил, что он "увидел влияние прямой помощи ЕС в Счастье" и пообещал, что Евросоюз в этом году начнет новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в регионе, а также финансирования пунктов въезда-выезда на неподконтрольные Украине территории. По словам Мишеля, ЕС ожидает от России обеспечения полного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к неконтролируемым украинским правительством территориям. Он отметил, что пандемия Covid-19 не может быть использована, как повод для дальнейшего отрезания этих территорий от Украины. "К сожалению, Россия не ответила на те политические позитивные шаги, которые сделала Украина по выполнению минских соглашений. Именно поэтому наши экономические санкции против России остаются. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", — заявил Шарль Мишель.

В это время в Киеве депутаты Верховной Рады от пророссийской "Оппозиционной платформы — За жизнь" и работники недавно закрытых по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины телеканалов устроили акцию протеста у офиса представительства Евросоюза в Украине. Они хотели передать Шарлю Мишелю свое послание о "противозаконном закрытии телеканалов" и "наступлении властей Украины на свободу слова".

Но президент Европейского Совета должен прибыть в Киев лишь 3 марта. Здесь он планирует принять участие во встречах с украинскими политиками и представителями общественности. В программе визита Шарля Мишеля — итоговая встреча вместе с Владимиром Зеленским с представителями средств массовой информации. Визит Шарля Мишеля в Украину проходит в рамках восточноевропейского турне, начавшегося 28 февраля. В его ходе президент Евросовета уже посетил Грузию и Молдову.