Глава генштаба Герасимов стал командующим войсками РФ в Украине. Что это значит?

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника генштаба Валерия Герасимова, которого сторонники войны часто называли виновным в провалах на фронте.

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Ранее этот пост занимал Сергей Суровикин — он стал заместителем Герасимова. Еще два новых заместителя командующего — главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника генштаба Алексей Ким.

"Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск", — сообщили в минобороны.

Перестановки в командовании российских войск в Украине происходят на фоне новостей об ожесточенных боях за Соледар — российское военное ведомство заявило, что Соледар блокирован российскими десантниками с севера и юга, а в минобороны Украины сообщили, что в городе продолжаются тяжелые бои.

Взятие Соледара может быть важно для Москвы прежде всего с точки зрения репутации. С начала военной кампании в Украине и до середины лета российская армия захватила десятки украинских городов, а потом только теряла их один за другим.

Отступления из Харькова и Херсона провоцировали шквал критики военного руководства операции. Одним из тех, кого российские "патриоты" называли ответственным за эти провалы, был Валерий Герасимов.

В конце прошлого года аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Кремль воздерживался от того, чтобы показывать Герасимова публике, почти десять месяцев, а теперь, когда скоро пойдет уже второй год войны, вероятно, пытается снова ввести его [в публичное пространство] в качестве очередной фигуры, ответственной за эту войну, говорилось в сводке ISW.

18 декабря, в ходе первого за 10 месяцев войны публично объявленного визита в военный штаб, телеканалы показали российского президента Владимира Путина беседующим с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным. В конце декабря начальник генштаба — также впервые после долгого перерыва — появился на экранах в самостоятельной роли, выступив перед военными атташе иностранных государств.

Популярный генерал и "непростые решения"

Сергей Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск в октябре 2021 года — вскоре после сдачи российскими военными Лимана. На этом фоне его назначение вызвало оптимизм у критиковавших министерство обороны Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова. Кадыров назвал Суровикина "настоящим воином", а Пригожин — "легендарной личностью".

Спустя 10 дней после назначения Суровикин стал первым российским военачальником, которого власти решили показать в телеэфире после начала вторжения.

В ходе выступления, которое показал телеканал "Россия 24", Суровикин среди прочего пообещал "непростые решения" по Херсону. Уже в следующем месяце город был сдан. По одной из версий, назначение Суровикина было связано с желанием Кремля переложить на него ответственность за отвод войск из единственного областного центра, который России удалось взять за время войны.

В итоге формально решение об отступлении принимал Сергей Шойгу после доклада Суровикина, а Путин его даже не комментировал.

Эксперты Института изучения войны отмечали, что даже сдача Херсона не навредила репутации Суровикина в кругах сторонников войны. 31 декабря президент Владимир Путин вручил генералу армии Сергею Суровикину орден Святого Георгия 3-й степени, сообщало государственное агентство ТАСС.

Накануне стало известно о еще одной перестановке в командовании российских войск в Украине. Генерал-полковник Александр Лапин, которого также резко критиковали за военные ошибки, получил должность начальника главного штаба сухопутных войск, утверждают СМИ. Именно на Лапина Кадыров, Пригожин и некоторые провоенные блогеры возлагали ответственность за неудачи российской армии на фронте, в частности — за отступление от Лимана в Донецкой области.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, это назначение говорит о том, что "Путин демонстративно проигнорировал мнение несистемных игроков вроде Пригожина с Кадыровым и занял сторону официоза".

Политолог Екатерина Шульман считает, что произведенные сегодня Путиным перестановки свидетельствуют об аппаратной победе министра обороны Сергея Шойгу.

Обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев о произведенных Путиным перестановках:

Новая должность Валерия Герасимова — это не понижение и не повышение, в конце концов, пост начальника генштаба остается за ним. Не приходится говорить и об изменении ответственности — Герасимов и без этого назначения отвечал за все, что связано с боевыми действиями в Украине.

Не выглядит существенным понижением и переход генерала Суровикина с должности командующего объединенной группировкой российских войск в Украине в заместители — его непосредственным начальником как был Герасимов, так и остается. Да и должность эта довольно шаткая — сегодня она есть, завтра ее может и не быть.

Важнее другое. Можно не сомневаться, что решение о новом назначении принимал именно президент Путин, а не формальный начальник Герасимова, не имеющий военного образования и опыта министр обороны Шойгу.

Это значит, что несмотря на то, что после череды тяжелых поражений российской армии в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях Герасимова, а затем и Суровикина многие Z-патриоты обвиняли едва ли не в предательстве, Путин все равно решает делать ставку на старые, как он считает, проверенные кадры.

Сюда же можно отнести и ставшее известным вчера повышение до должности начальника главного штаба сухопутных войск генерала Лапина, которого основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин называл бездарем, а глава Чечни Рамзан Кадыров требовал разжаловать в рядовые.

Позиции Кадырова и Пригожина как главных критиков минобороны России, казалось, усиливались с каждым очередным провалом российских кадровых военных. С начала войны в Украине Кадыров вырос от генерал-майора до генерал-полковника, а Пригожин получил доселе невиданный карт-бланш — ему позволили навербовать и бросить в бой десятки тысяч заключенных, в том числе осужденных по тяжким статьям о насильственных преступлениях, под гарантии их помилования (правом на которое обладает лишь президент).

Даже видавшие многое сотрудники ФСИН были от этого в шоке, а неожиданное усиление позиций Пригожина сильно встревожило как силовиков, так и других приближенных "к телу".

Из сегодняшнего назначения Герасимова можно сделать два предположения. Пригожину, несмотря на все старания, не удалось доказать уникальную эффективность его "ЧВК Вагнера" и одержать победу в подковерных аппаратных играх. С другой стороны, у Путина есть только одна колода карт, и менять ее он не намерен.