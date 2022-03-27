Глава ГУР: Путин может попытаться навязать Украине "корейский сценарий"

Президент РФ Владимир Путин может попытаться навязать проведение линии распределения между регионами Украины, находящимися и не находящимися под контролем пророссийских сил, считает начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилл Буданов.

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"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток", — указал он.

"Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Корею. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", — добавил Буданов.

По его словам, российская сторона попытается "сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование", которое будет противопоставлять независимой Украине.

"Мы уже видим попытку создать "параллельные" органы власти на оккупированных территориях и заставить людей отказаться от гривны. Возможно, они захотят поторговаться об этом и на международном уровне", — отметил глава ГУР.