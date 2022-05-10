Глава Харьковской администрации: в Изюме обнаружены тела 44 погибших мирных жителей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Изюме обнаружены тела 44 погибших мирных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, из-под завалов пятиэтажного дома, который был разрушен российскими войсками еще в начале марта, достали тела 44 погибших мирных жителей.

"Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупаты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских", — сообщил Синегубов.

С конца марта Изюм находится под контролем российских военных. Перед этим российская армия месяц вела бои за этот небольшой город в Харьковской области, который называют ключом к Донбассу. Теперь он практически стерт с лица земли.

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