Глава Хорватии раскритиковал лозунг "Слава Украине"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Зоран Миланович раскритиковал лозунг "Слава Украине". Он, по его мнению, имеет такое же происхождение, как и крик хорватских усташей — крайней правой группировки, действовавшей в стране во время Второй мировой войны. Об этом сообщает издание N1.

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Во время церемонии вручения наград города Загреб Миланович прокомментировал журналистам использование правыми силами лозунга усташей "Za dom spremni!" ("За дом — готовы!"), официально запрещенного в Хорватии.

"Нет разницы между "За дом — готовы!" и "Слава Украине!". Это — восклицание самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков… Не хочу такое слышать в Хорватии… Меня не интересует, что некоторые лидеры "подсели" на него. Пусть придумают другое приветствие", — заявил он.

В ответ советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter дал Милановичу "несколько скромных советов".

"1. Не надо жить инфантильными мифами российской пропаганды: сегодня это уже бессмысленно… 2. Не надо бояться правильной истории: она делает нас сильными… 3. Не надо просить смелых людей, которые воюют в Украине за свою свободу и свои семьи, здаться, если сам не готов защищать свою землю: это просто позорно. И так… Героям слава! Всегда…", — написал он.

Миланович и раньше неоднократно делал пророссийские заявления. Так, он заявлял, что временно оккупированный Россией Крым "никогда больше не будет Украиной". А также говорил, что Украина не союзник для его государства, а ее пытаются сделать им.

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