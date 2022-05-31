Глава IEA: летом Европа может столкнуться с нехваткой топлива
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Руководитель Международного энергетического агентства ожидает, что нынешний кризис может стать одним из самых серьезных и продолжительных в истории.

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Из-за кризиса на нефтяных рынках Европу в ближайшие месяцы может ожидать дефицит топлива, заявил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль в интервью немецкому изданию Spiegel.

"Когда в Европе и США начнется основной курортный сезон, спрос на топливо вырастет. Тогда мы можем увидеть дефицит, например, дизельного топлива, бензина или керосина, особенно в Европе", — заявил Бироль.

Глава IEA также предупредил, что нынешний энергетический кризис серьезнее потрясений 1970-х годов и может продлиться дольше: "Тогда речь шла только о нефти. Теперь у нас одновременно нефтяной кризис, газовый кризис и кризис электроэнергии".

Недавно лидеры ЕС согласовали введение частичного запрета на покупку российской нефти. Ряд европейских государств самостоятельно прекратили закупку энергоносителей из РФ, другие были отключены от поставок газа из-за отказа оплачивать их в рублях, как того требует недавний указ президента России Владимира Путина. В некоторых странах ЕС уже утверждены меры поддержки для борьбы с последствиями энергетического кризиса.

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