Глава института вакцин ФРГ заявил о новой ситуации вокруг препарата AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Летальным исходом закончились в Германии три из семи случаев тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca. Глава отвечающего в ФРГ за вакцины Института имени Пауля Эрлиха заявил о новой ситуации вокруг этого препарата.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Институт имени Пауля Эрлиха выступил в защиту сделанной ранее рекомендации приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. По словам президента института Клауса Цихутека, три из семи обнаруженных в Германии случаев тромбоза церебральных вен, совпавших по времени с введением этой вакцины, привели к смерти пациентов.

"В связи с новыми обследованиями и новыми сообщениями мы находимся в новой ситуации", — заявил он вечером в понедельник, 15 марта, в эфире телеканала ARD.

Говоря о Великобритании, где еще не стали известны в аналогичном количестве подобные случаи, Цихутек указал, что до сих пор внимание не было сосредоточено конкретно на них. "Я думаю, граждане хотят быть уверены, что вакцины, которые мы предлагаем, безопасны и эффективны", — подчеркнул он.

Данные Германии будут сопоставлены с европейскими Глава Института имени Пауля Эрлиха, отвечающего в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг ситуации в этой области, отметил, что данные Германии теперь необходимо обсудить в сопоставлении с европейскими показателями.

По словам Клауса Цихутека, тем, кто уже был вакцинирован препаратом AstraZeneca, нечего бояться, если после момента прививки уже прошли 16 дней. Если же этот срок еще не истек, то следует обратиться к врачу в случае постоянных головных болей или кожных кровотечених в первые дни после вакцинации.

Помимо Германии уже целый ряд стран временно приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи сообщениями о проблемах со свертываемостью кровью, возникших у некоторых привитых.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

3

Source

Deutsche Welle

Tags

Коронавирус Вакцинация ФРГ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Hовости недвижимости

Продают внушительный дом в Огре, на самом берегу Даугавы
Последние 7 квартир в проекте Felicity Apartments
Начато строительство востребованного проекта Elijas Nami
Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
Рядным дом со вкусом в Саласпилсе: 165 000 евро