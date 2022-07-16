Глава компании Shell предупреждает: Европу ждет очень тяжелая зима
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По словам генерального директора Shell, этой зимой европейские страны могут столкнуться с рядом ограничений на потребление энергии. Это связано с тем, что затраты растут, и Россия может в любой момент прекратить поставки газа, сообщает The Guardian.

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"Европе грозит по-настоящему тяжелая зима", — заявил в минувший четверг глава международной нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден на конференции в Оксфорде. "Всех нас ждет рост цен на энергоносители. В худшем случае Европе даже придется начать регулировать свое энергопотребление".

По прогнозам, цены продолжат расти как минимум до осени. Что будет дальше, сказать еще сложнее. Все зависит, в том числе, от того, возобновит ли Россия поставки газа после ремонтных работ на газопроводе „Северный поток-1". По сегодняшним данным ремонтные работы должны закончиться 21 июля.

"Путин многих удивил. Долгое время мы считали, что отрезать крупнейший российский рынок не в их интересах. Несмотря на это, он может пополнить свои запасы", — сказал Бен ван Берден.

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