Глава компании Shell предупреждает: Европу ждет очень тяжелая зима

По словам генерального директора Shell, этой зимой европейские страны могут столкнуться с рядом ограничений на потребление энергии. Это связано с тем, что затраты растут, и Россия может в любой момент прекратить поставки газа, сообщает The Guardian.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Европе грозит по-настоящему тяжелая зима", — заявил в минувший четверг глава международной нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден на конференции в Оксфорде. "Всех нас ждет рост цен на энергоносители. В худшем случае Европе даже придется начать регулировать свое энергопотребление".

По прогнозам, цены продолжат расти как минимум до осени. Что будет дальше, сказать еще сложнее. Все зависит, в том числе, от того, возобновит ли Россия поставки газа после ремонтных работ на газопроводе „Северный поток-1". По сегодняшним данным ремонтные работы должны закончиться 21 июля.

"Путин многих удивил. Долгое время мы считали, что отрезать крупнейший российский рынок не в их интересах. Несмотря на это, он может пополнить свои запасы", — сказал Бен ван Берден.