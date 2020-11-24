Глава Красного Креста рассказал о сложностях с поиском тел в Карабахе

В районе нагорнокарабахского конфликта необходимо как можно скорее начать работу по поиску и идентификации тел, заявил президент Международного комитета Красного Креста. В противном случае возможны негативные последствия.

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Международный комитет Красного Креста (МККК) значительно увеличит состав своей миссии в районе нагорнокарабахского конфликта, сообщил РБК президент МККК Петер Маурер. Уже принято решение и об увеличении бюджета. "Если до войны бюджет нашей миссии в регионе составлял 10 млн швейцарских франков (почти $11 млн. — РБК), то на следующий год он составит 45 млн швейцарских франков ($49,4 млн. — РБК). То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400–500 человек в регион", — сообщил Маурер.

Задачей сотрудников миссии МККК будет помощь пострадавшим со всех сторон конфликта. Одна из срочных задач — поиск и идентификация тел погибших. Пока, по словам президента МККК, каждая из сторон находит тела на территории, которая находится под их контролем и которые легко находить. "Сложность заключается в работе на самой линии соприкосновения, на линии фронта, где были бои, там мины, там обнаружение тел идет очень сложно", — указывает он. У МККК для этой работы есть наработанные протоколы и лучшие практики для того, чтобы "провести эту работу с максимальным достоинством, идентифицировать тело и передать родственникам".

В случае затягивания этой работы, продолжает Маурер, возможны "самые неприятные последствия". "Может быть заражение почвы. Могут быть сложности с идентификацией, если не обнаружить тела до начала зимы. Потому что есть вероятность, что за зиму начнется разложение останков. И мы знаем по прошлому опыту, что, если не действовать быстро, мы просто усложним будущие дискуссии по вопросу пропавших людей", — перечисляет он возможные последствия. После первой войны, в 1992–1994 годах, в списках МККК до сих пор значатся 4500 человек, пропавших без вести. 21 октября Министерство окружающей среды Армении предупредило, что Нагорному Карабаху грозит гуманитарная и экологическая катастрофа из-за погибших при боях в регионе людей.

Характеризуя ситуацию в регионе, Питер Маурер заметил, что по цифрам пострадавших она уступает многим другим, например конфликту в Сирии, где 11 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи: "Если смотреть по цифрам, это не самый большой кризис, но с точки зрения его сложности и тому, какой урон он нанес жизням людей, он, конечно, очень сложный и важный".