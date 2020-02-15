Глава Литвы назвал США гарантом сдерживания России в Прибалтике

По словам Науседы, присутствие в стране американских военных дает сигнал Москве о том, что любое нарушение суверенитета Литвы приведет к ответному удару

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что США помогают сдерживать "российскую угрозу" в Прибалтике. Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

"Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены", — сказал Науседа.

Президент добавил, что географическое и геополитическое положение Литвы требуют максимально эффективного использования ресурсов. Он также отметил, что сигнал о том, что любое нарушение безопасности и суверенитета стран Балтии вызовет решительную реакцию и месть, является сильным сдерживающим фактором.

В декабре 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс одобрил оборонный план по Балтике и Польше, который ранее блокировала Турция. Анкара требовала в обмен на свое согласие поддержку в борьбе против курдских вооруженных формирований YPG.

Осенью на территории Литвы недалеко от границы с Белоруссией были размещены американские танки. Тогда Науседа заявлял, что они необходимы не для устрашения Минска, а для защиты граждан его страны.

Накануне учения в районе города Пабраде (в 15 км от белорусской границы) провел танковый батальон американской армии, прибывший из Техаса, сообщал телеканал Euronews. Смотр техники посетил в том числе и посол США в Вильнюсе Роберт Гилкрист.

Официально в НАТО утверждают, что учения Defender-2020 в Польше и странах Прибалтики не направлены против каких-либо стран. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Российской газете" отмечал, что подобные учения вызывают большую озабоченность в Москве, поскольку создают ненужные риски. "Круги, которые провоцируют проведение такого рода абсолютно неоправданных учений, хотят, чтобы последовали ответные меры, что приведет к дальнейшему нагнетанию напряженности", — сказал глава внешнеполитического ведомства.