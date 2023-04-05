Глава МАГАТЭ обсудил с гендиректором "Росатома" безопасность Запорожской АЭС

Российская сторона готова продолжать работу для реализации инициативы генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по "обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности" на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщила в своем Telegram-канале российская госкорпорация "Росатом" в среду, 5 апреля.

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В Калининграде состоялись консультации между российскими представителями и делегацией МАГАТЭ относительно ситуации на ЗАЭС. Гросси встретился с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Глава МАГАТЭ смог лично увидеть последствия обстрелов станции в ноябре 2022 года, заявили в "Росатоме". Гендиректор агентства обратил внимание на наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных, утверждают в корпорации.

Гросси: Продолжаю усилия по защите ЗАЭС

"Продолжаю свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции. Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достижения этой жизненно важной цели, которая отвечает всеобщим интересам", — в свою очередь написал Гросси в Twitter по итогам встречи. Он уточнил, что провел переговоры с представителями ряда российских ведомств, но не дал оценку их работе на станции.

Генеральный директор МАГАТЭ 29 марта посетил оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию, выразив обеспокоенность сложившейся там ситуацией. "Очевидно, что ситуация не улучшается. Напротив, военная активность вокруг этой территории усиливается", — привели его слова российские СМИ. "Должны быть предприняты все возможные меры, чтобы защитить станцию от каких-либо атак", — добавил он.

Возможность создания зоны безопасности вокруг станции

Рафаэль Гросси уже второй раз побывал на крупнейшей в Европе атомной электростанции с момента ее оккупации российской армией. Целью его визита в МАГАТЭ назвали намерение "оценить на месте серьезность ситуации с ядерной безопасностью".

Во время посещения станции во главе группы из 18 сотрудников МАГАТЭ Гросси заявил, что агентство разрабатывает концепцию безопасности для ЗАЭС. "Изначально мы концентрировались на возможности создания определенной зоны вокруг станции", — сказал он, добавив, что сейчас концепция развивается — речь идет больше о самой защите и об аспектах, которых следует избежать. "Пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые могут быть согласованы всеми сторонами", — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. По его словам, ядерная авария не пощадит никого. "Мы должны этого избежать. Как оптимист считаю, что это возможно", — добавил он.