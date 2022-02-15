Глава МИД Австрии раскритиковал вывод сотрудников посольств из Украины

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг подверг критике решение ряда западных стран вывести персонал своих посольств из Украины на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ. Об этом политик завил в интервью изданиям группы Funke, которое те публикуют во вторник, 15 февраля. Сотрудники посольства Австрии в Киеве будут оставаться на своих позициях "столько, сколько будет представляться оправданным", заявил Александер Шалленберг.

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"Думаю, что это сомнительный сигнал в отношении жителей Украины — досрочно эвакуировать своих дипломатов", — полагает Шалленберг. Глава МИД отметил, "что сотрудники посольства Австрии именно в этот нестабильный период" должны оставаться на своих позициях "столько, сколько будет представляться оправданным".

"О поставках оружия не может быть и речи"

Министр иностранных дел Австрии поддержал Германию в вопросе об отказе от поставок оружия в Украину. Что касается Австрии, то ее позиция такова, что "о поставках оружия не может быть и речи", подчеркнул Александер Шалленберг. По его мнению, Европа не должна принижать себя. "Речь идет о Европейском Союзе, имеющем самые тесные экономические связи с Россией — а поэтому и наибольшее влияние" на Москву, полагает глава МИД.

Он также подверг резкой критике слова президента США Джо Байдена, говорившего об опасности "мировой войны" в связи с кризисом вокруг Украины. "Я не верю в большие пожары. Но нахожу, что использование подобных выражений опасно, поскольку может подтолкнуть к ним", — указал австрийский политик.

США временно закрывают посольство в Киеве

Ранее Соединенные Штаты подтвердили, что временно закрывают свое посольство в Киеве и перемещают оставшийся персонал во Львов, неподалеку от границы с Польшей. Госдепартамент предупредил находящихся в Украине сограждан о том, американские власти не смогут эвакуировать их, если Россия начнет масштабные военные действия в Украине.

До этого президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину. "Американские граждане должны незамедлительно уехать. Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля", — заявил он.

Вслед за США уже около 20 стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией.

Запад опасается вторжения России в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.