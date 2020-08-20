Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что в адрес его семьи поступали угрозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра.

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"Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего… но подленькое, анонимное давление на семью… никак не укладывается в моей голове с понятием "демократия", — сказал министр.

По его словам, подобные угрозы — это признак погромов и расправ.

Политик также добавил, что никто не отрицает необходимость перемен в республике, но они не должны быть следствием революций или гражданского противостояния.

Также Макей призвал сотрудников министерств Белоруссии не вносить раскол в работу МИД.

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Gazeta.ru

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