Глава МИД Эстонии: РФ, возможно, планирует вторжение в Украину

Президент РФ, возможно, планирует вторжение в Украину, заявила Эва-Мария Лийметс в интервью DW. Она отметила, что Украине не хватает гарантий безопасности, которые имеются у Эстонии как члена НАТО.

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Власти Эстонии всерьез обеспокоены наращиванием военной группировки России вдоль границы с Украиной. "Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", — заявила в интервью DW в среду, 24 ноября, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Опасения, что президент РФ Владимир Путин, возможно, планирует вторжение в Украину, усиливаются, признала Лийметс. "Мы должны продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", — отметила она.

Глава МИД подчеркнула, что НАТО, членом которой является Эстония, предоставляет ее стране гарантии безопасности, которых не хватает Украине. "Мы очень благодарны за то, что являемся членами НАТО с 2004 года, и мы также очень благодарны нашим союзникам за поддержку и приверженность обеспечению безопасности в нашем регионе", — указала Эва-Мария Лийметс.

Сообщения о передвижении войск РФ близ Украины

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании Россией военной силы вдоль границ Украины. В последний раз подобное происходило весной 2021 года и тоже вызвало серьезную обеспокоенность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

21 ноября в эксклюзивном интервью изданию Military Times начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тысяч военнослужащих и готовится к нападению, которое может произойти в конце января — начале февраля 2022 года.