Глава МИД Эстонии: Россия неоднократно нарушала договор по открытому небу

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, выход США из Договора по открытому небу был вызван тем, что Россия неоднократно нарушала договор.

"Выход США из договора вызван неоднократными нарушениями договора Россией, например, ограничивались наблюдательные полеты в Калининграде, а также вблизи оккупированных грузинских территорий, — передало слова Рейнсалу министерство. — Шаг США полностью понятен. Реакция США на нарушения со стороны России была такой же и в прошлом году в связи с договором о РСМД".

Рейнсалу отметил, что выход США произойдет через шесть месяцев после оповещения. "Если Россия за это время откажется от нарушения договора, США еще могут изменить свое решение. Мы призываем Россию серьезно отнестись к отмеченным США проблемам и немедленно заняться ими, в течение ближайших шести месяцев", — сказал Рейнсалу.

"Важно также отметить, что США не призывают другие страны расторгать договор", — отметил министр.

В четверг правительство США оповестило своих международных партнеров о том, что в течение шести месяцев выйдет из заключенного несколько десятилетий назад договора по открытому небу.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) — многосторонний международный договор, который 24 марта 1992 года подписали в Хельсинки представители 23 стран ОБСЕ. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года.

Сейчас он включает 34 страны, в том числе США.