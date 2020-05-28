Глава МИД Эстонии: в июне планируется возобновить передвижение между европейскими странами

Главы МИД Балтийских стран единодушно считают, что с июня у населения Эстонии, Латвии и Литвы могла бы вновь появиться возможность передвижения в европейских странах Шенгенской зоны, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу

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По словам Рейнсалу, это значит, что в том случае, если предложение одобрят правительства Балтийских стран, в июне в Европе станет возможным выезжать за границу и возвращаться домой. "Второе решение касается карантина. Согласно текущему предложению, требование карантина будет распространяться на людей из тех стран, где коэффициент заражения за последние две недели составляет более 15 человек на 100 000 населения", - сказал Рейнсалу.

По его словам, по последним данным, в число этих стран входят Дания, Нидерланды, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Португалия, Ирландия, Бельгия, Великобритания и Швеция. "А при снижении коэффициента заражения исчезнет и условие соблюдать карантин", - сказал Рейнсалу. Он добавил, что это требование распространялось бы и на жителей Эстонии - при посещении этих стран они должны были бы находиться в карантине.

По словам Рейнсалу, сохранились бы ограничения на международный авиатранспорт.

По поводу передвижения вне Шенгена Рейнсалу отметил, что, согласно общеевропейской позиции, до 15 июня граница будет закрыта. "А дальше мы посмотрим, обсуждения ведутся. Наша исходная позиция заключается в том, что мы намерены двигаться вместе с Балтийскими странами", - сказал Рейнсалу.