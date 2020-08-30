Глава МИД Финляндии: Тихановская желает начать диалог с властями Беларуси
Foto: AP/Scanpix/LETA

Находящаяся Литве бывшая кандидат в президенты Беларуси и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет начать диалог с властями своей страны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Тихановская попросила меня поддержки в начале диалога с властями Беларуси и государства Европейского союза подтвердили свою готовность поддержать такой диалог", - рассказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в воскресенье на пресс-конференции в Таллинне об итогах своего субботнего визита в Литву.

Он отметил, что прибыл в Эстонию прямо из Вильнюса, где встречался с литовским коллегой Линасом Линкевичусом и Тихановской.

В интервью, которое Хаависто дал в тот же день финскому порталу Yle, он также отметил, что "главной целью оппозиции (Беларуси) является создать диалог с президентом Александром Лукашенко и его администрацией и провести мирные переговоры о том, в каких изменениях нуждается Беларусь".

Он выразил уверенность, что представители оппозиции не направлены против России. "Они исходят из того, что необходимо соблюдать законы и Конституцию собственной страны", - сказал глава МИД.

"Мы надеемся на быстрое продвижение диалога. Возможным посредником могло бы стать ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ Албания и следующая за ней Швеция предложили отправить высокопоставленную делегацию в Минск, чтобы способствовать диалогу между правительством и оппозицией", - заявил Хаависто.

Он сообщил также, что министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в пятницу договорились о подготовке санкционного списка, в который будет включен ряд лиц, ответственных за силовое подавление мирных протестов и фальсификацию президентских выборов в Беларуси.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

35

Source

LETA

Tags

президент Беларуси Светлана Тихановская Выборы президента Белоруссии Александр Лукашенко Беларусь Швеция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Твой банк в твоих руках
DELFI Brand Studio Читайте также
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Продолжая модернизацию погрузочно-разгрузочной инфраструктуры, в Рижском порту открыт новый контейнерный кран