Глава МИД ФРГ не считает вооруженный конфликт в Украине неизбежным

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что из-за напряженности вокруг Украины Европа оказалась в "крайне опасной ситуации". Тем не менее пока "нет никаких признаков того, что вооруженный конфликт - это уже решенный вопрос", заявила она в субботу, 13 февраля, в вечернем эфире программы Tagesthemen немецкого общественно-правового канала ARD.

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По ее словам, на переговорах с Россией речь идет о том, "как нам вместе обеспечить безопасность". Необходимо говорить и о том, какие шаги можно сделать в области разоружения, и о большей прозрачности с обеих сторон, подчеркнула Бербок. "Военные конфликты в сердце Европы - это самое страшное для всех нас", - указала министр.

"Удержать Россию за столом переговоров"

Запад готов к продолжению переговорного процесса в любой момент, и по всем каналам идут попытки "удержать Россию за столом переговоров", но если конфликта избежать все же не удастся, Москву ожидают жесткие экономические санкции, заверила глава МИД.

Анналена Бербок отметила, что нападение на Украину имело бы "чрезвычайно серьезные последствия для России".

14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц начинает визит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего 15 февраля в Москве проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.