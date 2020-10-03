Глава МИД ФРГ: Санкции против России за отравление Навального почти неизбежны

Если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит отравление известного российского оппозиционера Алексея Навального боевым отравляющим веществом "Новичок", Европейский Союз отреагирует на это должным образом, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Об этом пишет Deutsche Welle.

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"Германия передала расследование дела ОЗХО. Если заключение немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердятся, то последует четкий ответ со стороны ЕС", - сказал Мас в интервью изданию t-online, обнародованном в субботу, 3 октября.

Глава МИД ФРГ отметил, что Евросоюз примет скоординированное решение о введении санкций против России, которые, по словам Маса, станут неизбежными, если отравление Навального "Новичком" будет подтверждено ОЗХО. "Столь вопиющее нарушение международного соглашения о химическом оружии не может остаться без ответа. Мы с Европой здесь придерживаемся одинакового мнения ", - сказал Хайко Маас.

На вопрос, готова ли Германия в этом случае отказаться от участия в проекте газопровода "Северный поток - 2" из России в ФРГ, Маас ответил: "Следует тщательно обдумать, какие именно выводы сделать из дела Навального. В сооружении газопровода участвуют более 100 европейских компаний, половина из них - немецкие. Поэтому многие европейские работники пострадают в случае прекращения строительства".