Глава МИД ФРГ заявила, что Германия не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из третьих стран в Украину

Глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из третьих стран в Украину. Об этом она сказала вечером на французском телеканале, передают газеты Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, пишет "Новая газета. Европа".

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"Нас еще не спрашивали, а если бы спросили, мы бы не мешали", — ответила министр на вопрос о том, что будет, если Польша передаст боевые танки Украине.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна рассматривает возможность отправки французских боевых танков Leclerc Киеву. Он сказал об этом на пресс-конференции в Елисейском дворце совместно с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По словам Макрона, он попросил Минобороны Франции "проработать этот вопрос". "Ничего не исключено" , — сказал он.

Накануне власти Польши заявили о готовности создать "меньшую коалицию" с другими европейскими странами для поддержки Украины, если Германия не согласится предоставить Киеву "Леопарды". Об этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил в интервью.

В воскресенье председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения Украине "приведут к глобальной катастрофе". По его словам, если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для атаки мирных городов, "это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия".

В субботу издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на источники в немецком оборонном ведомстве, что в Бундесвере уже имеется перечень танков Leopard, которые могут быть рассмотрены для передачи Украине. Журналисты назвали вполне возможным передачу Киеву 19 моделей Leopard 2A5.

Кроме того, страны Балтии призвали Германию срочно передать Украине танки Leopard. Ранее стало известно, что министры обороны стран НАТО не смогли договориться о поставке немецких боевых танков в Украину на встрече встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн.