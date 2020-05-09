Глава МИД Германии: для стран Балтии радость победы над нацизмом связана с началом другой формы несвободы

"В России и других странах бывшего Советского Союза вспоминают героев и отмечают окончание войны парадами Победы. Западные союзники также проводят 8 мая праздничные мероприятия. Всем тем, кто боролся с диктатурой национал-социалистов, мы также благодарны по сей день", — пишут на страницах немецкого журнала Der Spiegel министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории в Мюнхене Андреас Виршинг.

При этом они отмечают, что в Польше, странах Балтии и других странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы люди, напротив, относятся к 8 мая со смешанными чувствами. "Для них радость победы над национал-социализмом связана с началом другой формы несвободы и навязывания чужой воли — опыт, который они разделяют со многими людьми в Восточной Германии", — подчеркнули авторы.

"Таким образом, 8 мая ясно демонстрирует одно: история накладывает отпечаток на то, кем мы являемся, не только как люди, но и как нации. Тем важнее искренность в обращении с ней. Немецкое прошлое демонстрирует опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами. Поэтому — а не по причине якобы морального превосходства — именно мы, немцы, обязаны заявлять о своей позиции, когда подвергшихся нападению делают агрессорами, а жертв — преступниками. Неоднократно принимавшиеся в последние месяцы попытки переписать историю столь бесчестным образом требуют от нас разъяснений, необходимость в которых, собственно, не должна была бы возникнуть ввиду непоколебимых исторических фактов: нападением на Польшу Германия единолично развязала Вторую мировую войну. И Германия единолично несет ответственность за преступления Холокоста, совершенные против человечности. Тот, кто сеет сомнения в этом и навязывает другим народам преступную роль, совершает несправедливость по отношению к жертвам. Он злоупотребляет историей и раскалывает Европу".

"Но как можно закрепить 8 мая в европейской памяти так, чтобы эта дата объединяла нас? Здесь необходимы два момента: готовность включить в нашу память точку зрения других — как боль жертв, так и ответственность преступников. И мужество проводить четкое различие между жертвой и преступником, между мифом и историческим фактом. (…)", — заключают Маас и Виршинг.

"Ни один день не наложил на нашу новейшую историю более глубокий отпечаток, чем 8 мая 1945 года. В этот день над могилами более 40 млн убитых в Европе умолкли орудия. Террору национал-социалистов и убийству европейских евреев был положен конец. Этот день стал днем освобождения миллионов людей, лишенных прав и подвергшихся преследованиям, днем памяти жертв, победой над несправедливостью", — пишут авторы статьи.

"Этот опыт показывает: из истории можно извлекать уроки — тем более из ее катастроф. Не допустить, чтобы немецкая земля когда-либо снова стала источником войны или преступлений против человечности, — сегодня это неотъемлемый, центральный элемент внешней политики Германии".