Глава МИД Германии отверг обвинения России по делу об отравлении Навального

Власти Германии давно дали добро на удовлетворение запроса российской стороны о правовой помощи по делу относительно возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас в программе Bericht aus Berlin, показанной в эфире общественного телеканала ARD вечером 6 сентября.

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"Мы также, когда на минувшей неделе разговаривали с послом России (в Берлине Сергеем Нечаевым. — Ред.), сказали это в ответ на его запрос", — указал глава внешнеполитического ведомства Германии, подчеркнув, что нет оснований не соглашаться с подобной просьбой российской стороны.

Очередная "дымовая завеса" Москвы

Хайко Мас добавил, что Навального в настоящее время все еще обследуют в берлинской клинике "Шарите". "Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу о правовой помощи, — отметил министр. — Таким образом, (обвинения Москвы в затягивании ответа. — Ред.) — это очередная "дымовая завеса", такие в последние дни мы уже видели. И я опасаюсь, что в ближайшие дни последуют и другие".

Мас в очередной раз потребовал от российской стороны начать полноценное расследование всех обстоятельств произошедшего. "Россия должна участвовать в расследовании. До сих пор это ни в каком виде не происходило", — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

ФРГ ждет от Москвы результаты обследования Навального в Омске

Хайко Мас также выразил уверенность, что Россия в свою очередь должна передать Германии результаты обследования Навального в ходе его лечения в Омске. Российский оппозицинер был экстренно госпитализирован там в больницу скорой медицинской помощи №1. "Господин Навальный в течение двух дней находился на лечении в России. Так что там много следов, анализы, которые там проводились, результаты — они есть только там", — сказал германский министр.

Европейские консультации ожидаются в ближайшие дни

Германия послала Москве сигнал относительно своих ожиданий, что это "действительно ужасное преступление, нарушение международного права, будет раскрыто, и что Россия не может просто выйти" из игры. "Если РФ не внесет свой вклад в расследование или вновь прибегнет к подобным "дымовым завесам", — которые имеют место уже несколько дней, — тогда это станет еще одним признаком того, что ей есть, что скрывать", — убежден глава МИД ФРГ.

Он добавил, что консультации о реакциях на действия Москвы состоятся на европейском уровне уже в ближайшие дни. Ответ, если он последует, должен быть "эффективным и целенаправленным", подчеркнул министр.

Мас: Для "Северного потока — 2" есть веские основания

На требования ряда германских политиков в качестве санкционной меры положить конец проекту "Северный поток — 2" Хайко Мас ответил, что для прокладки этого газопровода существуют веские основания. По словам министра иностранных дел, в проекте задействованы свыше 100 компаний, и половина из них — из Германии. Вместе с тем было бы неправильно "с самого начала исключать" какие-либо последствия для этой инициативы в связи с событиями вокруг Навального, убежден Мас.

Захарова отреарировала на заявления главы МИД ФРГ

На слова германского министра в эфире ARD уже отреагировала директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, формальный запрос о правовой помощи был направлен Берлину "и по линии правоохранительных органов, и по линии врачей" еще в августе. "Дополнительное обращение от российских медиков с предложением о взаимодействии прозвучало на днях… Так почему же обмен информацией не начался?", — написала она в Facebook.

Кроме того, Захарова задалась вопросом, почему "на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии?"

Навальный находится в коме 19 дней

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находится в искусственной коме уже 19 дней.