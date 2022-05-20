Глава МИД Германии призвала Европу к сплоченности

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала европейские страны проявить единство после исключения России из Совета Европы (СЕ) из-за войны в Украине. "Наша сила — это наша сплоченность. Мы доказали это, когда совместно решили исключить Россию из Совета Европы", — заявила Бербок в четверг, 19 мая, в Берлине перед отъездом на конференцию глав МИД стран-членов СЕ в итальянском Турине. По словам Бербок, участники этой встречи обсудят, что означает выход России для работы Совета Европы.

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"То, что теперь, например, необходимо компенсировать отсутствующие членские взносы, не должно привести к тому, что это повлияет на работу Совета Европы, — указала глава германского МИДа. — Совет Европы необходим, как никогда". По ее словам, правительство ФРГ намерено перевести в бюджет СЕ дополнительно 10 млн евро.

Глава МИД ФРГ отметила, что "бесчеловечная, преступная политика" России "потрясла Совет Европы до основания". "Режим, который нападает на своих соседей, подвергает бомбардировкам больницы и школы, убивает и берет измором мирных жителей" не может оставаться государством — членом СЕ, сказала Бербок. "Это было бы насмешкой", — добавила она.

Выход России из Совета Европы



На фоне российского вторжения в Украину МИД РФ 15 марта уведомил Совет Европы о решении выйти из организации. На следующий день Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за исключение России, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех новых жалоб против страны. Россия также заявила о намерении денонсировать с 16 сентября Европейскую конвенцию по правам человека.

Россия являлась членом Совета Европы с 1996 года. В связи со вступлением в СЕ в России был введен мораторий на смертную казнь. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя приостановку членства страны в Совете Европы и ПАСЕ, заявил, что это "хорошая возможность" вернуть в России смертную казнь.