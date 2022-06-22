Поводом для выхода стали внутрипартийные разногласия об отношении к конфликту вокруг Украины. Лидер "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте выступает против поставок западного оружия Украине.

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на фоне внутрипартийных разногласий об отношении к конфликту вокруг Украины вышел из популистской партии "Движение "5 звезд". "Сегодня я и многие другие покидаем "Движение "5 звезд", — заявил глава итальянской дипломатии.

Ди Майо, находясь на посту главы МИД в правительстве премьер-министра Италии Марио Драги, все заметнее переходил на его проевропейские позиции. Он стал поборником линии Драги в конфликте вокруг Украины и поддерживает поставки вооружений Киеву. В то же время лидер "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте выступает против этих поставок и призывает к дипломатическому урегулированию конфликта.

Двусмысленное отношение к войне в Украине

"В эти месяцы важнейшая политическая сила в парламенте обязана поддерживать правительственную дипломатию и избегать двусмысленности. Однако этого не происходит", — сказал Ди Майо, не упомянув Конте по имени. По словам Ди Майо, "Движение "5 звезд" подвергла риску стабильность правительства просто ради того, чтобы "вернуть себе пару процентных пунктов, но не добилось и того".

Луиджи Ди Майо создал новую политическую партию — "Вместе за будущее". Согласно сообщениям СМИ, в нее уже вступили 60 бывших депутатов от "Движения "5 звезд".