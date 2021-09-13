Глава МИД Израиля предложил развивать сектор Газа в обмен на мир
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид предложил план по улучшению условий жизни в секторе в обмен на гарантии мира от лидеров Газы. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

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План предполагает развитие инфраструктуры и решение вопросов трудоустройства, и он призван продемонстрировать палестинцам в заблокированном Израилем анклаве, что причина жизни в условиях бедности, нехватки самого необходимого, насилия и высокой безработицы — кампания движения ХАМАС против Израиля, — сообщил министр.

Он подчеркнул, что Израиль не приглашает ХАМАС на переговоры, поскольку "Израиль не разговаривает с террористическими организациями, которые хотят нас уничтожить".

Предложенная Лапидом программа "Экономика в обмен на безопасность" рассчитана на несколько лет. По словам министра, это долгий процесс, который будет измеряться не месяцами, а годами. "Если народ Газы жаждет жизни, он должен будет потребовать, чтобы ХАМАС сохранял тишину".

На данный момент план не является официальной политикой правительства, однако, по словам Яира Лапида премьер-министр Беннет и министр обороны Ганц ознакомлены с этой позицией и поддерживают стоящий за ней принцип.

"Мы все еще находимся в стадии разработки, но если у этого плана есть шанс на успех и он получит широкую поддержку, я предложу его правительству в качестве официальной позиции, и мы приступим к работе", — сказал министр.

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