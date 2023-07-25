Глава МИД Китая нашелся. Его отстранили от должности, и новый министр уже назначен
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По сообщениям государственных китайских СМИ, во вторник министр иностранных дел этой страны Цинь Ган был отстранен от должности, после того как в течение месяца не появлялся на публике.

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"Высший законодательный орган Китая проголосовал за назначение Ван И министром иностранных дел […] на заседании во вторник, — сообщило государственное агентство "Синьхуа". — Цинь Ган был снят с поста министра иностранных дел".

В сообщении не указывается причина отстранения Цинь Гана, но говорится, что председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о назначении его преемника.

Цинь считался доверенным лицом Си, и многие аналитики связывали его недавний стремительный взлет по дипломатической лестнице с их отношениями.

В течение нескольких недель Китай хранил молчание о судьбе Цинь Гана, которого не видели на публике с тех пор, как 25 июня он встретился в Пекине с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Обязанности главы МИД в последнее время исполнял Ван И, руководящий внешней политикой коммунистической партии. В правительственной иерархиии он стоит выше Циня.

По состоянию здоровья?

57-летний Цинь Ган занял пост в декабре, став одним из самых молодых министров иностранных дел Китая. До этого он был послом в США.

С 25 июня он не появлялся на публике, что породило в китайском сегменте интернета множество версий того, что с ним произошло. Обозреватели в числе прочего обращают внимание на то, что в этот раз многочисленные посты о пропавшем главе МИД страны почему-то не всегда подвергались цензуре.

Британская газета The Guardian тогда отметила, что дипломат пропал ровно в тот момент, когда Пекин пытается наладить отношения с США.

Позднее министерство иностранных дел сообщило, что он не работает по состоянию здоровья, но отсутствие подробностей вызвало вихрь новых спекуляций.

Один из наиболее распространенных слухов был таков: Цинь Ган якобы находится под следствием после того, как обнаружилось, что у него есть какая-то романтическая связь на стороне, то есть речь идет о супружеской неверности.

Однако представитель МИД Китая Мао Нин на вопрос об этом отвечать отказалась, заявив: "Я ничего об этом не знаю".

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BBC News Русская служба:

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