Глава МИД Литвы: страны ЕС должны аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы

Габриелюс Ландсбергис считает, что не выдавать новые визы россиянам — недостаточно работающая мера в условиях продолжающейся войны в Украине. "По крайней мере, до окончания войны" нужно приостановить действие уже выданных разрешений на въезд, считает глава МИД Литвы.

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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал европейские страны отозвать уже выданные россиянам долгосрочные туристические визы. Об этом глава литовского внешнеполитического ведомства написал в своей колонке для издания Politico.

Хотя ранее Ландсбергис призывал на общеевропейском уровне прекратить рассмотрение новых заявлений, сейчас он считает эту меру недостаточной. "Уже выдано большое количество многократных виз сроком на три года и более. Это означает, что даже без выдачи новых виз значительному количеству туристов все равно будет предоставлена ​​возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, следует презирать и даже бороться с ним", — пишет министр. Такие визы Ландсбергис предлагает отозвать "по крайней мере, до окончания войны".

Как и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Ландсбергис обращает внимание на то, что в отсутствие прямого авиасообщения между Россией и ЕС многие туристы въезжают в шенгенскую зону через страны Балтии, в том числе и те, кому визу выдало другое государство. Европейские страны, продолжающие одобрять визовые заявления от граждан РФ, министр обвинил в том, что они "не только игнорируют все зверства, совершенные в отношении украинцев, но и фактически "приглашают" российских туристов в страны Балтии". Подобные противоречия, говорится в колонке, могут привести к расколу между участниками Шенгенского соглашения.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что ни его страна, ни соседние Эстония и Латвия как минимум до окончания боевых действий "не желают принимать гостей из России, которые в большинстве своем являются сторонниками путинской войны". Ландсбергис не упомянул, кто и с помощью какой методологии оценивал политические взгляды россиян, въехавших в последние месяцы в страны Балтии.

Министр в своей колонке также призвал "оставить двери Европы открытыми" для демократических активистов и тех, кто подвергается преследованиям в России и Беларуси.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не будет аннулировать уже выданные россиянам визы. Хельсинки также продолжит рассматривать заявления от туристов, однако существенно сократит количество принимаемых прошений и понизит их приоритет в сравнении с теми, кто хочет приехать в страну для учебы или работы. Еврокомиссия еще в конце июля утверждала, что на уровне Евросоюза запретить выдачу виз россиянам невозможно, но отдельные страны могут принять такое решение.