Глава МИД Литвы: Тихановская пережила большое потрясение

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью для Delfi рассказал, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пережила большое потрясение и на родине ей угрожала опасность.

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"Она пережила большое потрясение, думаю, и давление, может, шантаж, трудно угадать. После семи часов под арестом, где она зачитывала надиктованный текст заявления, который появился в интернете, призываю не принимать [её заявление] за чистую монету. Она пережила серьезное потрясение. Сейчас она немного приходит в себя, ничего особенного она не рассказывала", – сказал министр.

Он рассказал, что Тихановская прибыла в Литву по своей визе, которая действительна до июля 2021 года. В Литве уже находятся её дети. Министр подчеркнул, что нахождение Тихановской в стране не является вмешательством в дела Беларуси, так как она не первая, кто нуждается в помощи Литвы из-за угрозы безопасности.

Линкявичюс повторил, что если сама Тихановская захочет общаться с журналистами о своем будущем, она это сделает.

Как уже сообщалось, во вторник рано утром Тихановская прибыла в Литву. Начиная с 9 августа по всей Беларуси проходят акции протеста, которые жестоко подавляет ОМОН.