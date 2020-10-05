Глава МИД Литвы: требование Минска отозвать часть дипломатов не разрушит единство ЕС

Требование Минска от Литвы и Польши об отзыве части дипломатов из Беларуси не разрушит единство Евросоюза, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

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"Этот последний шаг - атака на посольства двух стран, с одной стороны, еще больше снижает возможности дипломатии, с другой - это попытки разделить Евросоюз, но ясно, что это не удастся. Я слышал заверения Жозепа Боррелля, что такие шаги нас не разделят", - сказал министр в воскресенье BNS.

По его словам, ЕС продолжит требовать от Минска свободных выборов, освобождения политзаключенных и прекращения насилия против протестующих граждан.

"Это не меняет позиции не только в вопросе единства, но и в вопросе нашего взгляда. (...) Всем, кроме уходящей власти в Минске, ясно, что диалог нужен, потому что иначе они не выйдут из тупика. Но они делают все, чтобы этого не допустить", - сказал Л. Линкявичюс.

Министр рассказал об этом после разговора с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Ж. Борреллем, который заявил в воскресенье, что требование МИД Беларуси сократить количество дипломатов в посольствах Литвы и Польши в Минске приведет к дальнейшей изоляции белорусского правительства.

В субботу Минск заявил, что его призыв сократить дипломатический состав посольств Литвы и Польши является обязательным. Кроме того, МИД Беларуси объявил об отзыве своих послов из Литвы и Польши для консультаций. По словам Л. Линкявичюса, Беларусь пока лишь устно сообщала о призывах, которые превратились в требования. "Поскольку было предложено, мы так и услышали. Если они сейчас скажут, что это не предложение, а требование, то давайте подождем, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Обычно отправляется нота и все четко излагается. (...) Мы пока ничего не получили", - прокомментировал министр.

В пятницу лидеры Евросоюза договорились объявить о санкции против Беларуси из-за политического кризиса в стране. О них также объявили США. Канада и Великобритания сделали то же самое ранее на этой неделе.

Беспрецедентные акции протеста продолжаются в Беларуси почти два месяца. Причина - президентские выборами 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы сфальсифицированными.