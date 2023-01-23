Глава МИД Литвы: в Брюсселе есть намерение уравнять санкции в отношении России и Беларуси

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что в Брюсселе заметны намерения уравнять санкции в отношении России и Беларуси. По его словам, Литва поддерживает этот процесс, поскольку это поможет закрыть транзит товаров через Беларусь в Россию.

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"Есть стремление уравнять санкции [в отношении России и Беларуси]. Литва этот процесс поддерживает, думаю, это справедливо. Мы можем увидеть тут определенные тенденции, возможные попытки обойти санкции с помощью определенных исключений, которые касаются Беларуси. Если санкции уравнять, это закроет путь товарам через Беларусь в Россию", — заявил журналистам Ландсбергис.

Что касается будущего десятого пакета санкций в отношении России, министр подчеркнул, что тут серьезных шагов ждать не стоит, пока можно говорить только об ограничения в отношении отдельных лиц или секторных санкциях. Но, по его словам, переговоры только начались.

"Обычно мы не сообщаем [о принятых решениях], пока переговоры не завершились. Сейчас, честно говоря, они только начались, вчера ночью обсуждали представленные санкции. Могу только сказать, что там есть фамилии конкретных лиц, есть некоторые секторные санкции, но не надо надеяться на серьезные шаги, потому что, как мы видим, процесс становится все сложнее. Но, несмотря на это, мы постоянно продвигаем это вперед", — сказал глава литовского внешнеполитического ведомства.

Ландсбергис отметил, что ему лично было бы важно, если бы в ходе обсуждения партнеры по ЕС вернулись к вопросу о включении "Росатома" в санкционный список: "Надеюсь, дискуссии продолжатся, появится договоренность".