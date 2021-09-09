Глава МИД Литвы: возврат афганских нелегалов остановлен на неопределенный срок

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что возврат афганских граждан, незаконно пересекших границу Литвы, остановлен на неопределенный срок.

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"В Литве находятся около 80 граждан Афганистана, которые пересекли границу незаконно. В данный момент они находятся в лагерях мигрантов. Есть принятое решение – протокольное, в том смысле, что оно еще формально не узаконено, но согласованно с Департаментом миграции и прочими представителями правительства, процедуры их возврата остановлены", – сказал журналистам в четверг в сейме Г. Лансдбергис.

По данным Департамента статистики, в целом незаконно границу Литвы пересекли 83 афганца.

Министр отметил, что остановка процедуры их возврата связана со сложной ситуацией в Афганистане, где власть перенял Талибан. "В ситуации, когда мы доставляем одних людей оттуда в связи с небезопасной ситуацией, пытаться возвращать других в нынешних обстоятельствах сложно", – пояснил глава литовской дипломатии. Ландсбергис также сказал, что процедуры возврата остановлены "до иного решения". "Когда ситуация успокоится, после ее оценки в будущем, они могут быть возвращены, процедуры могут возобновиться", – рассуждал он.

Как сообщал портал Delfi, 8 сентября Европейский суд по правам человека рассмотрел обращение пяти афганских иммигрантов с просьбой приостановить их высылку из Литвы в Беларусь, через которую они попали на литовскую границу. ЕСПЧ постановил, что Литва не должна высылать этих людей в Беларусь до 29 сентября "при условии, что они уже находятся на территории Литвы". Указывается, что суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, если иначе заявители столкнулись бы с реальным риском причинения им непоправимого вреда.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов. Большинство из них из Ирака. По данным Департамента миграции, около 100 человек возвращено в страны происхождения.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной атакой. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

Между тем, в августе из Афганистана при содействии литовских военных и дипломата были эвакуированы 34 афганских переводчика с семьями, которые ранее помогали служившим там литовским военным. В целом было эвакуировано 176 человек.

Немногим ранее в Литву был доставлен и афганец, работавший переводчиком в представительстве Евросоюза в Кабуле, и пять членов его семьи. Литовские военные служили в Афганистане почти 20 лет – с 2002 по 2021 год.