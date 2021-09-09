Глава МИД Литвы: возврат афганских нелегалов остановлен на неопределенный срок

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что возврат афганских граждан, незаконно пересекших границу Литвы, остановлен на неопределенный срок.
"В Литве находятся около 80 граждан Афганистана, которые пересекли границу незаконно. В данный момент они находятся в лагерях мигрантов. Есть принятое решение – протокольное, в том смысле, что оно еще формально не узаконено, но согласованно с Департаментом миграции и прочими представителями правительства, процедуры их возврата остановлены", – сказал журналистам в четверг в сейме Г. Лансдбергис.
По данным Департамента статистики, в целом незаконно границу Литвы пересекли 83 афганца.
Министр отметил, что остановка процедуры их возврата связана со сложной ситуацией в Афганистане, где власть перенял Талибан. "В ситуации, когда мы доставляем одних людей оттуда в связи с небезопасной ситуацией, пытаться возвращать других в нынешних обстоятельствах сложно", – пояснил глава литовской дипломатии. Ландсбергис также сказал, что процедуры возврата остановлены "до иного решения". "Когда ситуация успокоится, после ее оценки в будущем, они могут быть возвращены, процедуры могут возобновиться", – рассуждал он.
Как сообщал портал Delfi, 8 сентября Европейский суд по правам человека рассмотрел обращение пяти афганских иммигрантов с просьбой приостановить их высылку из Литвы в Беларусь, через которую они попали на литовскую границу. ЕСПЧ постановил, что Литва не должна высылать этих людей в Беларусь до 29 сентября "при условии, что они уже находятся на территории Литвы". Указывается, что суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, если иначе заявители столкнулись бы с реальным риском причинения им непоправимого вреда.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов. Большинство из них из Ирака. По данным Департамента миграции, около 100 человек возвращено в страны происхождения.
Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной атакой. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.
Между тем, в августе из Афганистана при содействии литовских военных и дипломата были эвакуированы 34 афганских переводчика с семьями, которые ранее помогали служившим там литовским военным. В целом было эвакуировано 176 человек.
Немногим ранее в Литву был доставлен и афганец, работавший переводчиком в представительстве Евросоюза в Кабуле, и пять членов его семьи. Литовские военные служили в Афганистане почти 20 лет – с 2002 по 2021 год.