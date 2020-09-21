Глава МИД Литвы заявил о "прискорбном" отсутствии консенсуса в ЕС по санкциям против Минска
Foto: AFP/Scanpix

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью DW заявил о "прискорбном" отсутствии единства в Европейском Союзе по вопросу введения санкций в отношении властей Беларуси. После заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 21 сентября, он выразил надежду на решение проблемы, возникшей в связи с подготовленным "черным списком".

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Линкявичюс подчеркнул, что санкции важны, но урегулировать конфликт в Беларуси после президентских выборов одним этим решением невозможно. Необходимо и поддержать белорусский народ, в частности гражданское общество и свободные СМИ, уверен он. "Следует сказать, что мы не ждем согласования санкций. Мы также изучаем, как можно поддержать белорусский народ и как гарантировать, что эта поддержка и эти средства дошли до тех, кто в них нуждается - гражданское общество, свободные СМИ", - указал глава литовского МИДа.

Совет ЕС не смог согласовать санкции

Ранее в тот же день ЕС в очередной раз не смог принять решение о введении санкций против властей Беларуси. По данным AFP, участникам заседания не удалось достичь договоренности из-за позиции Кипра, который требует одновременного введения штрафных мер против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря. Перед заседанием Совета ЕС с министрами иностранных дел встретилась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал внести в черный список президента Беларуси Александра Лукашенко и отметил, что "за минувшие недели ситуация не улучшилась", а "насилие, которое Лукашенко применяет в отношении мирных демонстрантов, абсолютно неприемлемо".

Протесты в Беларуси против итогов президентских выборов

Сразу после объявления предварительных итогов президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, в республике начались массовые мирные акции протеста. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов выборов, пресекаются ОМОНом и спецназом. При этом в первые дни после выборов силовики действовали с беспрецедентной жестокостью.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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МИД Литвы Светлана Тихановская Александр Лукашенко
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