Глава МИД Венгрии заявил о нападках ЕС из-за вакцины "Спутник V"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страна столкнулась с политическим давлением со стороны Европы после того, как власти страны одобрили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он заявил в интервью RT, пишет РБК.

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"Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?" Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад", — рассказал Сийярто.

Также в ходе интервью глава венгерского МИД считает, что политика централизованной закупки вакцины европейскими странами провалилась. "Несмотря на обещания и ожидания, вакцин поступает гораздо меньше, и это происходит куда медленнее, чем было заявлено", — сказал он.

Сам Сийярто привился "Спутником V" накануне. Власти страны одобрили российский препарат 21 января. Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей "Спутник V". 1 марта к ней присоединилась вторая страна — Словакия.