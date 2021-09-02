Глава Минобороны ФРГ: Евросоюзу нужны силы быстрого реагирования

Евросоюз изучает возможность создания собственных, независимых от США и НАТО, сил быстрого реагирования численностью не менее 5 тысяч человек. Инициатива обсуждалась в четверг, 2 сентября, в Брдо под Кранью на северо-западе Словении, где проходят консультации министров обороны стран ЕС.

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По словам главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, речь идет о "коалиции желающих" пойти на этот шаг государств сообщества, которые стремятся объединить части своих вооруженных сил.

Как уточнило агентство AFP, речь идет о том, чтобы извлечь уроки из реакции ЕС на завершение американской военной миссии в Афганистане.

"Трезвая правда об Афганистане такова: мы, европейцы, почти не оказали сопротивления решению американцев о выводе войск, потому что не могли этого сделать из-за отсутствия собственных возможностей", — подчеркнула Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По ее мнению, захват власти в Кабуле радикальным исламистским движением "Талибан" стал для Запада "тяжелым поражением".

ФРГ: Нужно совместное решение в соответствии со статьей 44 Договора о Евросоюзе

В то же время глава германского оборонного ведомства предостерегла от разговоров только о создании нового военного контингента. "Европейские дебаты не должны останавливаться на вопросе о том, нужны ли нам "европейские силы вмешательства" или нет", — уверена Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, проблема заключается не в том, создавать ли дополнительные силы ЕС, а в том, как совместно использовать существующие военные возможности.

При этом министр обороны ФРГ уточнила, что формированию подобных сил должно предшествовать совместное решение всех стран ЕС. Данный шаг был бы возможен в соответствии со статьей 44 Договора о Европейском Союзе. Согласно ей Европейский совет может поручить реализацию определенной миссии группе государств-членов с целью обеспечить защиту ценностей европейского сообщества.

По мнению Крамп-Карренбауэр, при запуске подобного механизма необходимо будет дополнительно изучить возможности стран ЕС взять на себя "региональную ответственность за безопасность". В задачи Брюсселя при этом будет входить совместная подготовка сил специального назначения и организация таких важных операций, как стратегические воздушные перевозки.

Как отмечает в этой связи агентство dpa, заявление министра обороны ФРГ, по всей видимости, стало ответом на планы Франции, у которой — свое видение на возможное формирование подобных сил.

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон уже высказывал ряд идей в этой области после вступления в должность в 2017 году и намерен добиться продвижения соответствующего плана в рамках председательства Парижа в Совете ЕС в первой половине 2022 года.

Между тем Матей Тонин, заместитель премьер-министра, министр обороны Словении, которая 1 июля возглавила по ротации Совет Евросоюза, поддержал идею такой коалиции, чтобы в случае очередного кризиса не зависеть полностью в военном отношении от США. По словам министра, реализация подобной инициативы позволит в кратчайшие сроки мобилизовать "от 5000 до 20 000 солдат".