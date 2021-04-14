Глава Минобороны ФРГ обвинила Путина в провокациях в конфликте вокруг Украины
Foto: AFP/Scanpix

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) выдвинула серьезные обвинения против России в конфликте вокруг Украины. "У меня впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакции. И мы вместе с Украиной не позволим втянуть нас в эту игру", - сказала она в интервью телекомпании ARD в среду, 14 апреля.

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На востоке Украины с середины февраля усилились бои между пророссийскими сепаратистами и украинской армией. Западные союзники Киева также глубоко обеспокоены переброской российских войск к границе с Украиной.

Москва объясняет это проведением учений, однако Крамп-Карренбауер не верит этому. "Если это, как утверждает российская сторона, действительно маневры, то для их проведения существуют международные предписания, обеспечивающие прозрачность и доверие", — пояснила она.

Не допустить эскалации

По словам министра, она очень внимательно и с глубокой обеспокоенностью наблюдает за ситуацией в Донбассе. "Мы делаем все, чтобы избежать эскалации", — подчеркнула Крамп-Карренбауэр, отметив, что Украина пока ведет себя весьма разумно, за что она ей благодарна.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнула, что НАТО на стороне Киева. "Мы привержены Украине, это абсолютно ясно", — сказала она, отметив в то же время, что президент России Владимир Путин "только и ждет какого-то шага Украины в сторону НАТО, чтобы использовать это в качестве предлога для дальнейших действий".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Россия Владимир Путин Германия Донбасс НАТО Украина ФРГ
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