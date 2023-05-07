Глава Минобороны Украины: ожидания от нашего контрнаступления завышены

Ожидания от контрнаступления, к которому готовятся ВСУ, завышены в мире, заявил министр обороны Украины Алексей Резников а интервью влиятельной американской газете Washington Post.

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"Большинство людей… ждут чего-то грандиозного", — сказал Резников и предупредил, что этих людей может постичь разочарование.

По словам Резникова, западные партнеры сказали ему, что нуждаются в "очередном примере успеха", чтобы показать его своим избирателям.

"Но я не могу сказать вам, каков будет масштаб этого успеха: 10 километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?"- утверждает министр обороны Украины.

По его словам, не все подразделения ВСУ готовы к операции, так как часть военных все еще проходит обучение в странах НАТО.

Наступательные военные операции, как правило, требуют подавляющего преимущества, а поскольку российские войска вгрызлись в хорошо укрепленную оборону по всему фронту протяженностью в 900 миль (ок.1400 км), трудно оценить, как далеко продвинется Украина, пишет Washington Post.

Наращивание сил перед наступлением, подробности которого остаются в секрете, заставило украинских чиновников задуматься над непростым вопросом: какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон?

Некоторые опасаются, что если украинцы потерпят неудачу, Киев может лишиться международной военной помощи или столкнуться с новыми требованиями сесть за стол переговоров с Москвой.

Такие переговоры почти наверняка будут включать требования России о передаче части суверенной украинской территории путем переговоров, что Украина назвала неприемлемым, заключает Washington Post.