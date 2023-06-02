Глава Минобороны Великобритании: Украина имеет возможность вернуть себе Крым уже в этом году

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что у Украины есть возможность уже в этом году вернуть Крым, аннексированный Россией в 2014 году. Об этом он сказал в интервью The Washington Post, сообщает Meduza.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Как мы уже видели на поле боя — если вы нанесете удар российским войскам не в том месте, они фактически потерпят крах. Вы можете отправлять на смерть десятки тысяч молодых людей, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружения, которые им нужны", — сказал Уоллес.

По мнению Уоллеса, масштаб российских потерь свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин все еще верит, что может одержать победу в войне, если отправит в Украину еще больше войск.

Министр обороны предположил, что Путин, возможно, не получает точную информацию о происходящем и может не осознавать масштабов военных проблем своей страны "до момента краха или внутреннего вызова". Если это произойдет, НАТО и Запад "должны быть готовы ко всему", отметил Уоллес.

Британский министр также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Он отметил сохраняющиеся разногласия по этому вопросу.

"Мы должны быть реалистами и говорить, что в Вильнюсе [на саммите стран НАТО летом 2023 года] этого не произойдет, этого не произойдет в ближайшее время", — сказал Уоллес.