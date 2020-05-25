Глава Минздрава Литвы: будет предложено продлить карантин

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига утверждает, что предложит продлить карантин.
"Действительно, будет предложено продлить карантин", — заявил он на пресс-конференции в понедельник.
Министр утверждает, что карантин следует продлить ради правового режима, который позволяет применять условия изоляции, карантинa, определенный порядок в лечебных учреждениях. Верига отказался назвать конкретный срок продления карантина.
Решение о продлении карантина должно принять в среду правительство. Карантин в Литве был введен 16 марта. Последний раз он продлевался до 31 мая.