Глава Минздрава Литвы: будет предложено продлить карантин

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига утверждает, что предложит продлить карантин.

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"Действительно, будет предложено продлить карантин", — заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Министр утверждает, что карантин следует продлить ради правового режима, который позволяет применять условия изоляции, карантинa, определенный порядок в лечебных учреждениях. Верига отказался назвать конкретный срок продления карантина.

Решение о продлении карантина должно принять в среду правительство. Карантин в Литве был введен 16 марта. Последний раз он продлевался до 31 мая.