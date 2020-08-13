Глава МВД Беларуси взял на себя ответственность за травмы “случайных людей, попавших под раздачу”
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире Общенационального телевидения взял на себя ответственность за травмы, которые во время протестов получили "случайные люди", "попавшие под раздачу", и принес свои извинения, передает Интерфакс.

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Караев сказал, что речь идет о людях, которые оказались рядом и “не успели вовремя отскочить”. Он считает, что следовало быстрее отпускать задержанных. Кроме того, он заявил, что против применения насилию к журналистам, но “это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться”.

Караев уверен, что с 10 августа протесты перестали быть мирными, а протестующие начали нападать на милицию, вплоть до покушений на убийство. Он сказал, что против Беларуси идет информационная война, а при цветных революциях боевики маскируются под мирное население.

В свою очередь, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова заявила, что Александр Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться с задержаниями. Она сказала, что уже отпущены более тысячи человек.

По данным МВД Беларуси, с 9 августа были задержаны в общей сложности более 6000 человек. Люди, вышедшие из мест временного содержания, сообщают об избиениях, пытках и издевательствах со стороны сотрудников правоохранительных органов.

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