Глава МВД Британии хочет объявить террористической организацией движение ХАМАС, контролирующее Газу

Глава британского Хоум-офиса Прити Патель, находящаяся с визитом в США, объявила, что власти Великобритании намерены признать палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией.

Патель надеется на следующей неделе получить поддержку парламента в этом вопросе, после чего в закон о противостоянии терроризму будет внесена соответствующая поправка.

"ХАМАС обладает значительными возможностями террористического характера, включая доступ к широкому арсеналу новейшего оружия и наличие лагерей подготовки боевиков. Вот почему сегодня я предпринимаю этот шаг, означающий запрет организации целиком", — говорится в заявлении главы МВД.

До сих пор Великобритания и Австралия признавали террористическим лишь боевое крыло ХАМАС — бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". Сейчас Лондон становится в один ряд с ЕС, США, Японией и Канадой, где организация запрещена целиком.

Today I have taken action to proscribe Hamas in its entirety.

This government is committed to tackling extremism and terrorism wherever it occurs. pic.twitter.com/TQfPzomyIm