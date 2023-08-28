Глава МВД Финляндии предложила пересмотреть систему выдачи ВНЖ после задержания в Хельсинки российского неонациста
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Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен считает необходимым "тщательно" пересмотреть систему выдачи видов на жительство. Как пояснила чиновница в интервью IltaSanomat, поводом для такого решения послужил случай россиянина Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский) — задержанного в Хельсинки неонациста из группировки "Русич", которого подозревают в совершении военных преступлений на востоке Украины.

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"Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут угрожать национальной безопасности страны", — заявила Рантанен.

Как пишет Yle, Торден получил документы на основании родственных связей — его жена поступила в одно из финских образовательных учреждений. При этом под своим прошлым именем, Ян Петровский, россиянин включен в санкционный список Евросоюза.

Торден — один из руководителей неонацистской диверсионно-штуромовой разведывательной группы "Русич". Власти Украины объявили его в международный розыск по обвинению в преступлениях, совершенных на Донбассе в 2014-2015 годах. В интервью "Медузе" в 2017 года мужчина признавался, что участвовал в боевых действиях в Украине, однако отрицал обвинения Киева.

Неонациста задержали в аэропорту Хельсинки еще 20 июля, его заподозрили в нарушении миграционного законодательства. Окружной суд принял решение о заключении Тордена под стражу. 25 августа срок задержания продлили. Адвокат россиянина сообщил, что его подзащитный намерен просить политическое убежище в Финляндии.

ДШРГ "Русич", воюющая в Украине на стороне РФ, в тот же день объявила о приостановке своего участия в боевых действиях, пока Тордена не выдадут российским властям.

Посольство РФ в Финляндии на следующий день выпустило заявление, в котором отметило, что дипломаты не оказывали задержанному консульскую поддержку, поскольку не получили от него соответствующий запрос.

"О том, что имеющий вид на жительство Финляндии В. И. Торден фигурирует в санкционных списках как Я. И. Петровский и может разыскиваться украинскими властями, тогда не сообщалось", — отметили в посольстве. Вопрос об экстрадиции задержанного в Украину, добавили дипломаты, будет рассмотрен позднее.

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