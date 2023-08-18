Глава МВД Литвы: граница с Беларусью будет полностью закрыта в случае опасных инцидентов

Границы Литвы с Беларусью могут быть полностью закрыты при наличии опасных инцидентов или информации об угрозах от спецслужб, и только вместе с другими соседями, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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"Что касается закрытия границы, когда началась вся эта ситуация с "Вагнером", мы сразу приняли решения, подготовили правовые акты, чтобы в случае возникновения какой-то ситуации, изменения уровня угрозы могли сразу закрыть все свои границы. Это определенные инциденты, информация от наших спецслужб", — заявила министр в эфире телепередачи LRT "Тема дня" в четверг.

"Относительно этого решения я должна отметить, что очень важно, что это не просто национальное решение одного государства. Потому что, если мы останемся в одиночестве или оставим какую-либо страну в одиночестве, это не даст эффекта", — добавила Билотайте.

Она напомнила, что в конце августа в Варшаве министры стран Балтии и Польши обсудят региональное решение, если потребуется полностью закрыть границы с Беларусью.

"Это полное закрытие границы, разве что, возможно, останется гуманитарный коридор или проход для дипломатов", — пояснила она.

Билотайте заявила в четверг, что обсудила с главой Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамасом Любаевасом возможность закрытия всех контрольно-пропускных пунктов с Россией в случае появления угроз.

"Нам нужно планировать свои действия, их последовательность, какие изменения в законодательство необходимы, какие действия должны предпринять наши сотрудники, чтобы в случае возникновения новых угроз наше государство могло обеспечить бесперебойный процесс и безопасность нашего государства", — отметила министр.

Тем не менее министр подчеркнула, что на данный момент реальных угроз со стороны России нет, но все риски, включая различные провокации, учитываются.

На вопрос, как Литва будет относиться к белорусским политическим беженцам после закрытия границ, министр заявил, что Литва рассмотрит возможность сохранения гуманитарного коридора, но также оценит угрозы проникновения в страну враждебно настроенных лиц минского режима под видом беженцев.

По словам министра, литовские власти "готовы" реагировать, если хотя бы один наемник ЧВК "Вагнер" пересечет границу. Она напомнила, что на границе установлены физический барьер, система наблюдения, дежурит армия, сотрудники системы внутренних дел, а также обновлен план прикрытия границы, который включает в себя взаимодействие СОГГЛ и вооруженных сил Литвы.