Глава МВД Литвы не исключает закрытия границы с Калининградской областью

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что после того как в пятницу закроют два КПП на границе с Беларусью, будут обсуждать дальнейшие сценарии угроз.

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"Сегодня у нас было совещание с главой СОГГ и всей командой. Мы обсудили не только закрытие границы с Беларусью, но и другие возможности, т.е. закрытие границ с РФ", — сказала в интервью на LRT министр. По словам Билотайте, пока неясно, будет ли граница с Калининградской областью закрыта автоматически в случае полного закрытия границы с Беларусью.

"Каких-то реальных угроз сейчас нет, но мы видим, возможность определенных рисков, провокаций", — сказала министр.

"Когда есть такие соседи — белорусский режим, российский режим, — угрозы есть, мы должны с ними как-то жить. Мы — часть НАТО и много инвестируем в нашу оборону, наше общество должно чувствовать, что будет кому оказать помощь", — прибавила министр.

Напомним, что правительство Литвы одобрило закрытие двух КПП на границе с Беларусью с 18 августа.