Глава МВД Литвы: ситуация с мигрантами на границе с Беларусью стабилизировалась
Foto: DELFI.lt

Ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась, результаты появились после решения не пускать мигрантов в Литву, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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"Эта неделя показывает, что ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться и должны быть готовы к разным сценариям. Но я должна сказать, что решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты", - заявила на пресс-конференции министр.

Она сообщила, что за неделю в Литву пропустили 200 нелегальных мигрантов, а со 2 августа их было 1340, однако часть из них - одни и те же люди.

"44 человека были допущены на территорию Литвы из-за гуманитарных причин", - добавила министр.

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LETA

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