Глава НАТО обвинил Дамаск и Москву в "неизбирательных авиаударах"
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На рост напряженности в Идлибе с тревогой отреагировали в Госдепе США. После авиаударов по ВС Турции пресс-секретарь турецкой правящей партии заявил, что Анкара больше не будет сдерживать стремящихся в Европу беженцев.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и "поддерживающих их" ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб в "неизбирательных авиаударах". Об этом сообщил представитель генсека в пятницу, 28 февраля, по итогам телефонных переговоров Столтенберга с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Глава Североатлантического альянса призвал Дамаск и Москву "прекратить свое наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию".

"Он призвал все стороны способствовать деэсклалации этой опасной ситуации и избежать дальнейшего ухудшения ужасающей гуманитарной ситуации в регионе", — заявил представитель Столтенберга.

В Госдепе США часть ответственности возложили на Иран

На рост напряженности в Идлибе с тревогой отреагировали и в Госдепартаменте США, возложив часть ответственности на Тегеран.

"Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО — Турцию — и по-прежнему призываем к немедленному прекращению этого отвратительного наступления, осуществляемого режимом (Башара. — Ред.) Асада, России и поддерживаемых Ираном сил", — подчеркивается в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства.

Анкара не будет сдерживать беженцев

В свою очередь Омер Челие, пресс-секретарь Партии справедливости и развития под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана предупредил, что Анкара больше не будет на внутренних и прибрежных погранпунктах препятствовать беженцам из Идлиба в их попытках попасть в Европу. "Мы больше не в состоянии сдерживать беженцев", — заявил он.

Совещание по вопросам безопасности после авиаудара в Идлибе

Ранее в президентском дворце в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по вопросам безопасности. На нем присутствовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и представители военного командования.

Заседание стало ответом на авиаудар 27 февраля в районе Джебель аз-Завия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли минимум 33 военнослужащих ВС Турции, более 30 человек госпитализированы с ранениями различной тяжести.

Глава министерства обороны Турции прибыл на границу с Сирией

Между тем министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в штаб командования тактическими действиями в Идлибе, который расположен в провинции Хатай у сирийской границы.

Министра сопровождают командующий сухопутными войсками генерал Умит Дюндар и глава военно-воздушных сил генерал Хасан Кючюкакьюз. По данным агентства Anadolu, военное руководство Турции координирует наступление против целей сирийской армии.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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