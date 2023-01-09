Глава ОБСЕ выступила против исключения России

Дипломатические каналы с Россией еще пригодятся в будущем, а их сохранение не означает согласия с позицией Москвы, заявила в интервью Die Welt глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид.

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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выступила против исключения России из организации. "Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", — заявила она в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в понедельник, 9 января. "Однажды нам снова понадобятся каналы связи", — отметила Шид.

По ее словам, сохранение дипломатических каналов не означает, что организация согласна с позицией Москвы. ОБСЕ является единственной организацией в сфере безопасности, в которой за одним столом сидят все стороны, играющие значительную роль в европейской архитектуре безопасности, добавила немецкий дипломат.

Она напомнила, что ОБСЕ была создана во времена холодной войны странами, имевшими различные интересы, но стремившимися предотвратить ее эскалацию. Кроме того, в отличие от Совета Европы, в ОБСЕ нет механизма, с помощью которого было бы возможно исключение РФ, отметила она. Тем самым Шмид отвергла призыв главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, заявившего о необходимости исключить Россию из ОБСЕ за ее вторжение в Украину.

В ОБСЕ входят 57 стран, в которых проживают 1,3 млрд человек. С 2022 года Россия блокирует бюджет организации.