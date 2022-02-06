Глава ООН призвал Китай обеспечить возможность визита комиссара по правам человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал китайское руководство обеспечить возможность посещения страны верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. В субботу, 5 февраля, в рамках Олимпийских игр в Пекине глава международной организации встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ваном И, указав при этом на важность заслуживающего доверия визита Бачелет в Синьцзян, сообщили в ООН.

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Пекин требует от Бачелет оставаться в рамках "дружественного" визита

Верховный комиссар ООН по правам человека уже более двух лет пытается получить доступ в Синьцзян на севере Китая, чтобы получить информацию о предполагаемом жестоком обращении с представителями мусульманского национального меньшинства - уйгурами.

В январе бюро Бачелет в Женеве сообщило о проведении переговоров о возможности ее визита в регион на северо-западе Китая в первой половине текущего года. В конце января издание South China Morning Post со ссылкой на источники сообщило, что поездка Бачелет может состояться после окончания Олимпиады при условии, что речь будет идти о "дружественном" визите, а не о расследовании. При этом правительство в Пекине попросило верховного комиссара не публиковать доклад о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, написала далее газета.

Репрессии в отношении уйгуров

Правозащитники обвиняют власти Китая в преследованиях, репрессиях и жестоком обращении с уйгурами, населяющими северо-западный регион страны. По их данным, уйгуры попадают в так называемые "лагеря перевоспитания", где сталкиваются с насилием и принуждением к труду. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, в таких"исправительных лагерях" могут содержаться до 1 миллиона уйгуров. Пекин отвергает данные обвинения.

В связи с этим ряд стран, в том числе США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония, объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине, начавшейся 4 февраля. "Администрация Джозефа Байдена не будет направлять на зимние Олимпийские и Паралимпийские Игры 2022 года в Пекине дипломатов или иных официальных представителей. Причина - продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека", - заявила, в частности, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Германия не присоединилась к дипломатическому бойкоту, но сообщила, что не будет направлять на Олимпиаду своих официальных представителей.