Глава Пентагона: США поставят Украине еще четыре ракетных системы HIMARS

Украина получит еще четыре современных американских ракетных комплекса HIMARS, сообщил секретарь Министерства обороны США Ллойдс Остин, информирует Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы продолжим искать новые способы, как сохранить долгосрочную поддержку смелых мужчин и женщик вооруженных сил Украины. Мы окажем свою помощь, чтобы обеспечить доступность Украине технологий, амуниции и военной техники, чтобы она могла защищаться", — сказал Остин на удаленной встрече с украинскими союзниками.

Остин сообщил, что США поставят Украине больше патронов для ракетных систем, а также артиллерийских боеприпасов.

Киев заявляет, что нанес успешные удары по 30 российским центрам материально-технического снабжения и вооружения с использованием нескольких систем залпового огня.

С учетом этих ракетных систем общее количество ракетных комплексов HIMARS, отправленных США на Украину, достигнет 16.

Между тем, министр обороны России Сергей Шойгу на этой неделе приказал вооруженным силам уделить первоочередное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийского вооружения.